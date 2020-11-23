Подлодка "Казань" на госиспытаниях поразила "Калибром" цель на расстоянии 1 тыс. км

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Завершающая испытания атомная подлодка "Казань" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Калибр" в Белом море, сообщили в пресс-службе Северного флота в понедельник.

"Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний и состоялась в первой половине дня из акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне Чижа в Архангельской области на расстоянии свыше 1000 километров от точки пуска, была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, подлодка вышла на завершающий этап госиспытаний 21 ноября. Экипаж крейсера отработает маневрирование в надводном и подводном положении, проведет испытания систем и агрегатов, а также комплексов вооружения.

После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав ВМФ РФ, отметили в пресс-службе.

"Казань" – многоцелевая АПЛ, головная подлодка проекта "Ясень-М". Подлодка была спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился. Ожидается, что подлодка усилит состав СФ.

В конце июня текущего года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что "Казань" войдет в состав ВМФ России до конца текущего года.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Кроме этого, планируется вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон".