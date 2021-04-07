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Российский корабль выполнил новый пуск ракеты "Калибр" из Японского моря

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" произвел из акватории Японского моря новый пуск крылатой ракеты "Калибр", которая поразила мишень, имитирующую надводный корабль, сообщил Тихоокеанский флот в среду.

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"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по надводной цели. Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 километров - специальный морской щит, имитирующую надводный корабль", - сообщила пресс-служба флота.

По словам военных, район стрельб был закрыт для навигации кораблями и авиацией Тихоокеанского флота.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Маршал Шапошников" выполнил пуск "Калибра" по береговой цели, которая находилась на расстоянии более 1000 километров на полигоне в районе мыса Сюркум.

"Маршал Шапошников" - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

С конца марта военные неоднократно сообщали об учебных стрельбах российских кораблей в Японском море.

В частности, 4 апреля Тихоокеанский флот сообщил, что комплекс артиллерийских стрельб в Японском море осуществил фрегат "Маршал Шапошников". 3 апреля флот сообщил об учениях по противовоздушной обороне, которые провели в Японском море новый тральщик "Яков Баляев" и корвет "Совершенный", а также учебных стрельбах корвета Приморской флотилии разнородных сил "Громкий". 31 марта Тихоокеанский флот сообщил об учебных стрельбах в Японском море флагмана - ракетного крейсера "Варяг" с применением зенитного ракетного комплекса и артиллерийских установок.

Японское море Калибр Тихоокеанский флот

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