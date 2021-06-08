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Актера детского театра будут судить за повреждение мемориала "Малая земля"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На Кубани передано в суд дело о повреждении плит объекта культурного наследия - мемориала "Малая Земля" в Новороссийске, фигурант оказался актером детского театра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Актер Воронежского детского театра Александр Новоточинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК, а именно - повреждении памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, и причинении ущерба историко-культурному наследию", - сказал сотрудник пресс-службы.

Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы, принудительные работы на такой же срок или штраф до 5 млн рублей.

К Новоточинову также подан иск о возмещении материального ущерба.

Дело рассмотрит Октябрьский суд Новороссийска.

Актер арестован. Он полностью признал вину, сообщает краевое управление СК.

По версии следствия, в мае актер приехал в Новороссийск с труппой на гастроли. 22 мая 2021 года он выпил с подругой и стал бросать бутылки в мемориал "Малая земля". Бутылки повредили плиты. Видеозапись своих действий Новоточинов выложил в соцсети. Его уже привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) и приговорили к 15 суткам ареста. Его подруга получила 14 суток.

Мемориал был открыт в 1982 году у мыса Мысхако, где в 1943 году советские десантники 225 дней воевали за плацдарм, названный "Малая земля", перед освобождением Новороссийска.

Новороссийск Малая Земля Октябрьский суд Воронеж СКР Прокуратура Кубани

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