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Вандал, осквернивший мемориал в Черноголовке, оштрафован на 10 тысяч рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Суд в Подмосковье признал жителя Черноголовки виновным в осквернении памятника, посвященного победе в Великой Отечественной войне, и назначил штраф, сообщили в Мособлпрокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

"Мировой судья 151 судебного участка Ногинского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя Ильи Новикова. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", - отметили в ведомстве.

Суд установил, что 23 мая этого года Новиков повредил обелиск в Черноголовке, возведённый в честь победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Несколько раз он ударил ногой по памятнику и по венку, являющемуся его составной частью, раскидал цветы.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тыс рублей, уточнили "Интерфаксу" в Мособлпрокуратуре.

Московская область

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