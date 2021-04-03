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Суд назначил блогеру запрет определенных действий по делу о ДТП в Москве

Суд назначил блогеру запрет определенных действий по делу о ДТП в Москве
Избрание меры пресечения блогеру Эдварду Билу в Тверском суде Москвы
Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Эдварду Билу, из-за которого, предположительно, произошло крупное ДТП на Смоленской площади в Москве с участием пяти автомобилей.

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Билу запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, кроме общения с адвокатами и следователем, управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева в субботу.

1 апреля в 11:40 в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным МВД, водитель Audi выехал на полосу встречного движения. Серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одной из машин. Ее госпитализировали.

Полиция установила, что предполагаемый виновник аварии официально не владеет машиной, а регистрационный учет автомобиля прекращен в январе 2021 года предыдущим собственником. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Санкция по данной статье предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Прокурор Москвы поставил на личный контроль ход и результаты расследования.

По данным СМИ, пострадавшая в ДТП является ведущим специалистом комитета Госдумы по обороне Марией Артемовой. Женщина находится в реанимации в ГКБ №1 имени Пирогова в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

Блогер Эдвард Бил получил известность благодаря своим провокационным видео с пранками, которые он публикует на YouTube.

Эдвард Бил

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