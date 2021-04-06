СМИ сообщили о задержании Анастасии Васильевой во Владимирской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель профсоюза "Альянс врачей" (организация признана в РФ иноагентом) Анастасия Васильева задержана около исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, сообщает RTVI.

Навальный в настоящее время находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Во вторник, 6 апреля, к колонии прибыли представители "Альянса врачей" и другие активисты с требованием допустить к оппозиционеру врача.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова обратилась к Москальковой с просьбой оказать содействие в лечении ее подзащитного. Адвокат попросила допустить к оппозиционеру невролога, а также обеспечить его необходимыми лекарственными препаратами. С этой же просьбой к омбудсмену обратились несколько российских правозащитников.