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ФАС проверит формирование цен на яйца в крупных торговых сетях

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - ФАС проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей, сообщает пресс-служба ведомства.

Это будет сделано "в связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца".

Вместе с тем из-за подорожания мяса птицы ФАС в настоящее время проводит и внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, "в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков".

Как сообщалось ранее, информация по результатам проверок будет представлена в правительство в апреле.

Во вторник Росстат сообщил, что цены на курятину в марте в РФ повысились на 7,2%. По сравнению с мартом прошлого года это мясо подорожало на 18,6%, за январь-март – на 14,3%. Яйца в прошлом месяце подорожали на 5,3%. По сравнению с мартом прошлого года рост составил 32,1%, за январь-март – 7,4%.

ФАС также проводит камеральные проверки производителей плодоовощной продукции "на предмет обоснованности повышения цен".

По данным Росстата, морковь в марте подорожала на 14,8%, картофель – на 13,4%, свекла – на 11,2%, репчатый лук – на 7,5%, капуста – на 6,7%. В то же время цены на огурцы снизились на 25,2%, на помидоры – на 7,4%. В результате в целом плодоовощная продукция в марте стала дешевле на 1,7%.

ФАС

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