ФАС выявил нарушения в строительстве детсадов и школ в 2020 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Нарушения, связанные со строительством и приобретением зданий для детских садов и школ по нацпроекту "Демография", выявили специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в прошлом году, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский в интервью "Российской газете".

По его словам, "компаниям оплачивали строительство детсадов, фактически еще не готовых к эксплуатации", либо "участнику сговора выдавались все необходимые разрешения на строительство, а затем проводились торги на приобретение здания, требованиям которых отвечал единственный подрядчик".

"Такие нарушения были, например, в Волгоградской и Томской областях", - уточнил замглавы ФАС.