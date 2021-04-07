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Адвокаты заявили, что МРТ выявила у Навального проблемы с позвоночником

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Алексея Навального не вывозили из покровской колонии, где он находится с середины марта, его адвокаты 7 апреля днем с ним разговаривали в ИК-2, сообщил "Интерфаксу" его защитник Вадим Кобзев. Он также сообщил о результатах последнего обследования политика и о его состоянии.

"Диагноз, который ему озвучили после МРТ - две позвоночные грыжи и протрузия межпозвонкового диска. Позавчера температура была 39, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. У него была потеря чувствительности ног, теперь еще началась потеря чувствительности рук, при ходьбе он испытывает боль", - сказал адвокат.

По его словам, Навальный продолжает голодовку и не намерен от нее отказываться, пока к нему не допустят лечащего врача. От предлагаемого фельдшером колонии лечения он по-прежнему отказывается.

"Фельдшер настаивает на лечении его диклофенаком и никотиновой кислотой. Мы проконсультировались с его врачом, который дал заключение, что это лечение не только не эффективно, но может ухудшить его состояние", - сказал Кобзев.

"Мы были у него сегодня с 15 до 17 часов, когда и пошла информация, что он якобы пропал. Могу сказать, что он был в колонии, мы с ним разговаривали", - отметил он.

Навального доставили в ИК-2 после того, как Мосгорсуд подтвердил ему замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В конце марта его адвокаты стали сообщать, что у него ухудшается состояние здоровья: болит спина, немеют ноги. В начале апреля у него поднялась температура и начался кашель.

В управлении ФСИН по Владимирской области ранее заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное". По данным ведомства, Навальному оказывается необходимая медицинская помощь.

2 апреля омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что направила руководству ФСИН обращения с просьбами обеспечить Навальному адекватную медицинскую помощь.

Суд над Алексеем Навальным

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Алексей Навальный ФСИН Вадим Кобзев ИК-2 Владимирская область Покров

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