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Журналисты CNN уехали из России после задержания у колонии Навального

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Журналист CNN Мэттью Ченс, которого 6 апреля задержали у покровской колонии, где находится Алексей Навальный, сообщил, что на некоторое время покинул Россию.

"Для меня и оператора Джеффа, это (время сказать) "до свидания, Россия, ненадолго", - написал он в твиттере.

Вместе с твитом он выложил фотографию себя и оператора в салоне самолета.

6 апреля у ИК-2 прошла акция сторонников Навального, которые требовали чтобы ему обеспечили надлежащее лечение. Полицейские сочли, что акция нарушает общественный порядок и мешает работе учреждения ФСИН. У колонии были задержаны девять человек, активисты и журналисты. Чэнс сообщал, что оказался среди задержанных журналистов, их доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили.

В российском МИД заявили, что задержанные сотрудники CNN выходили на проезжую часть на дороге, ведущей к колонии, требованиям отойти в сторону не подчинялись и аккредитационные карты не показали.

На пятерых задержанных, среди которых лидер профсоюза "Альянс врачей" (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева, в полиции составили административные протоколы о создании помех работе объектов транспортной или социальной инфраструктуры. По оценке МВД, их акция привела к нарушению общественного порядка, которое выразилось "в создании помех в движении пешеходов и транспортных средств".

Протоколы рассмотрит суд в Петушках. Кроме Васильевой, к административной ответственности привлекут Ксению Пахомову, Александра Генералова, Валерию Меркулову и Артема Борискина.

Навальный находится в покровской колонии с середины марта, после того, как ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В конце марта его адвокаты стали говорить, что он жалуется на ухудшение состояния здоровья и просит пустить к нему названных им врачей. Оказать ему адекватную медицинскую помощь призывают правозащитники и медики. Во ФСИН возражают, что и в колонии он получает все необходимое.

CNN Москва Владимирская область США Покров ИК-2 Алексей Навальный

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