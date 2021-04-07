Четверым задержанным у колонии Навального назначен административный арест

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Петушинский суд во Владимирской области арестовал четверых активистов, задержанных накануне у колонии в Покрове, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.

"Суд признал Пахомову Ксению виновной по ч. 3 ст.ст.20.2.2 КоАП РФ (массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы), и назначил ей административный арест сроком на девять суток", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Алексей Цветков в среду.

Трое других задержанных - Александр Генералов, Валерия Меркулова и Артем Борискин - за аналогичное правонарушение арестованы на восемь суток.

Как ожидается, решения суда будут обжалованы в ближайшее время.

Накануне к колонии в Покрове прибыли представители "Альянса врачей" (организация признана властями РФ исполняющей функции иноагента) и другие активисты с требованием допустить к Навальному врача.

В МВД сообщили о задержании девяти человек. Среди задержанных оказались российские журналисты, корреспонденты CNN, а также руководитель профсоюза Анастасия Васильева. К вечеру всех журналистов отпустили с обязательством о явке для составления протокола в отделе полиции.

Навальный находится в покровской колонии с середины марта, после того, как ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В конце марта его адвокаты стали говорить, что он жалуется на ухудшение состояния здоровья и просит пустить к нему названных им врачей. Оказать ему адекватную медицинскую помощь призывают правозащитники и медики. Во ФСИН возражают, что и в колонии он получает все необходимое.

В соцсетях Навального появились сообщения, что он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, оппозиционер испытывает боль в спине, а обе ноги частично потеряли чувствительность. В начале апреля у него поднялась температура и начался кашель.