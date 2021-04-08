В России за сутки зарегистрировали 8 672 новых случая COVID-19

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 672 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 365 человек, по выздоровлении из больниц были выписаны 9 558 человек.

В Москве выявлены 2 024 случая COVID-19 за сутки, 55 пациентов скончались, 1 746 выздоровели.

Наименьшие показатели за сутки зарегистрированы в Магаданской области (три случая), в Еврейской АО и Тыве (по два), в Ненецком АО и Чукотском АО не зафиксировано ни одного случая заболевания за сутки.

Еще 695 случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 567 - в Московской области, 243 - в Нижегородской области, 239 - в Ростовской области, 197 - в Самарской области, 193 - в Воронежской области, 164 - в Иркутской области, 149 - в Саратовской области, 125 - в Свердловской области, 121 - в Красноярском крае, 120 - в Челябинской области, 112 - в Пермском крае, 110 - в Волгоградской области, 107 - в Краснодарском крае, 104 - в Башкирии, 103 - в Ставропольском крае, 100 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 614 тыс. 834 случаев коронавирусной инфекции, 101 845 умерших и 4 млн 239 тыс. 038 выписанных.