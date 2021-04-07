Вакцина центра "Вектор" дает защиту для пожилых в 94% случаев

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Уважаемые читатели! Роспотребнадзор уточнил возрастную категорию привитых "ЭпиВакКороной".

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна для людей старше 60 лет в 94% случаев, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Александр Семенов.

"Применение вакцины вызывает (формирование - ИФ) эффективных антител в 94% случаев, в любом случае это защищает от тяжелого развития инфекции", - сказал Семенов в эфире "Вести ФМ" в среду.

По его словам, даже если люди заболевают после вакцинации, "они не умирают".

В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о 94% эффективности вакцины у людей старше 60 лет.

В настоящее время завершается третья фаза испытаний в восьми центрах по всей России, отметил Семенов.

Он сообщил, что производство "ЭпиВакКороны" в апреле выйдет на уровень 1,5 млн доз, в мае - 3 млн доз, а с июня - 5 млн доз в месяц.

Ученый отметил, что эта вакцина эффективна против "всех известных, британского, южноафриканского" штаммов коронавируса.