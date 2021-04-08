Регионы РФ не намерены возвращать домашний режим для людей старше 65 лет

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские регионы, в том числе Москва, не планируют возвращаться к ограничительным мерам для пожилых людей на фоне роста заболеваемости в этой возрастной группе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Возвращаться к обязательному домашнему режиму для людей старше 65 лет не планируется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, региональные власти "должны принять более энергичные меры для увеличения темпов вакцинации в этой возрастной категории".

Источник, близкий к столичной мэрии, подтвердил, что власти не планируют возвращать ограничения для пожилых людей.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые регионы РФ начали преждевременно снимать ограничения по коронавирусу. В 18 субъектах РФ были отменены ограничения для лиц старше 65 лет, что привело к росту заболеваемости в этой возрастной группе. Попова добавила, что изменение режима для лиц старше 65 лет возможно "только после формирования популяционного иммунитета, только после завершения иммунизации в возрастных группах 65+ и 60+ иммунизации, как первого шага".

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди заболевших коронавирусом в столице выросла доля пожилых граждан.

Для москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями домашний режим стал рекомендательным с 8 марта, их социальные карты были разблокированы. Домашний режим для этой категории людей был обязательным с 28 сентября прошлого года.