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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:59Заразились
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Попова заявила, что ношение масок убережет РФ от третьей волны COVID

Попова заявила, что ношение масок убережет РФ от третьей волны COVID
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В России не будет третьей волны распространения COVID-19, если граждане продолжат соблюдать социальную дистанцию и носить маски, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас (в РФ) не будет третьей волны (коронавируса), если мы будем также трепетно относиться ко всем правилам, которые сами для себя выработали и которые нас защищают: это маски, чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты, и это максимально сторониться всех мест массового скопления", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Она отметила, что изначально вирус пришел в Россию и был на пике весной, к лету коронавирус ушел, а количество инфицированных было небольшим. Осенью COVID-19 снова активизировался. В РФ заболеваемость начала постепенно подниматься с середины октября, вышла на пик в ноябре-декабре и начала постепенно уходить, подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что не является сторонником оценки поведения вируса по климатическим условиям, потому что в разных регионах страны разный климат.

Хроника 09 января 2020 года – 08 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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