"Сафмар финансовые инвестиции" стали владельцем 7,8% "Русснефти"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Сафмар финансовые инвестиции" после продажи НПФ "Сафмар" группе компаний "Регион" стал владельцем доли в 7,8% в "Русснефти", следует из раскрытия холдинга.

В конце марта 2021 года владельцем фонда стала ИК "Ленинградское адажио" (входит в группу "Регион" Сергея Сударикова).

Сделка по продаже фонда будет предусматривать выкуп с баланса НПФ "Сафмар" ряда активов, прежде всего связанных с его прошлым собственником, отмечали ранее источники "Коммерсанта" и подтверждали собеседники агентства. Это касалось пакета обыкновенных акций "Русснефти", ипотечных сертификатов участия (ИСУ) и бумаг самого холдинга "Сафмар финансовые инвестиции".

Согласно материалам организаций, фонду принадлежит 8,59% в "Сафмар финансовые инвестиции", а также ипотечные сертификаты участия ИСУ ГК-3 (удостоверяют право собственности на ипотечное покрытие нежилых помещений, принадлежащих компании "Коммерцпроект", аффилированной с "Сафмар финансовые инвестиции") на сумму 4,9 млрд рублей.

На конец 2020 года НПФ владел на пенсионные накопления примерно 6,4% "Русснефти", следует из ее отчетности.

По требованиям регулятора, сделки по продаже или покупке инструментов на пенсионные накопления должны проходить только на бирже в режиме "биржевого стакана": когда все заявки анонимные, а аукцион - открытый. Цена акций нефтяной компании с начала года постоянно падала: в начале 2020 года одна акция "Русснефти" стоила около 530 рублей, в начале 2021 года - колебалась между 250 и 290 рублей за шутку, а в марте этого года стоила уже 175-200 рублей. В течение последних двух недель цена акции на закрытии торгов не поднималась выше 166 рублей. На закрытие торгов в среду, 7 апреля, одна бумага стоила уже 175 рублей.

"Сафмар финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар". АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Кроме того, владельцами холдинга являются оператор обратного выкупа Weridge Investments Limited (48,49%) и страховая компания "ВСК" (1,7%). НПФ "Сафмар" принадлежит 8,6% холдинга. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" составляет 11%.

Крупнейший владелец "Русснефти" - также семья Гуцериевых, которой принадлежит около 33% уставного капитала. Владельцами привилегированных акций компании являются принадлежащий Банку России банк "Траст" - 16,52% (19,23% в УК) и ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ - 8,48% (соответствует доле в УК). Еще 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).