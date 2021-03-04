Сумма сделки по покупке "Регионом" НПФ "Сафмар" составит 20-24 млрд руб.

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Договор купли-продажи НПФ "Сафмар" группе "Регион" предполагает диапазон цены сделки 20-24 млрд рублей. Это следует из материалов к собранию акционеров ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (владеет НПФ), с которым ознакомился "Интерфакс".

"Неопределенность относительно дальнейшего развития пенсионного рынка РФ, в частности, сегмента негосударственного пенсионного обеспечения, влечет за собой регуляторные и рыночные риски в деятельности продаваемого актива, что может непосредственно отразиться на результатах его деятельности. В связи с этим продажа НПФ и дальнейшее использование вырученных средств может позволить холдингу более эффективно управлять капиталом", - объясняют причину продажи в "Сафмар финансовые инвестиции".

Чтобы продать свой пенсионный фонд, "Сафмар финансовые инвестиции" высвободит акции НПФ из залога ВТБ (100% акций НПФ заложены банку по кредитному соглашению на 21 млрд рублей для финансирования обратного выкупа акций). Для этого "Сафмар финансовые инвестиции" передает в залог ВТБ свои права, возникающие в отношении своих банковских счетов у ВТБ. В соответствии с условиями залога банковских счетов у холдинга возникает обязанность по перечислению суммы средств, предназначенных в качестве уплаты купонного платежа и основного долга, не менее чем за один календарный месяц до даты платежа.

Внеочередное собрание акционеров для одобрения продажи НПФ состоится заочно 26 марта. Реестр закрылся 3 марта. Не согласные со сделкой или не участвующие в голосовании могут направить свои акции на выкуп по цене 545 рублей за акцию.

Акционерам на собрании также будет предложено одобрить возможность снижения процентной ставки по кредиту ВТБ на 21 млрд рублей. Сейчас она составляет 11,5%, а дополнительное соглашение позволяет расширить диапазон с не менее 8% до 11,5%.

Кроме того, холдинг высвободит из залога 49% акций лизинговой компании "Европлан" (в залоге останется 51%). Холдинг закладывает акции своей компании Barigton Holdings Limited.

Помимо НПФ "Сафмар", холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" сейчас принадлежит 49% акций страховой компании "ВСК", 100% акций лизинговой компании "Европлан", а также 10% в ПАО "М.Видео". Холдинг также владеет небольшим НПФ "Моспромстрой-Фонд".

После нескольких оферт, проведенных в 2020 году, оператору обратного выкупа акций Weridge Investments Limited вместе с дочерними компаниями холдинга и аффилированными лицами принадлежит 89% акций "Сафмар финансовые инвестиции". Так, по состоянию на февраль 2021 года, АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Кроме того, владельцами холдинга являются оператор обратного выкупа Weridge Investments Limited (48,49%) и страховая компания "ВСК" (1,7%). НПФ "Сафмар" принадлежит 8,6%, сам холдинг владеет 0,08% своих казначейских акций. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" составляет 11%.