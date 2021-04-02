Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:08Заразились
на 01.04В России 4 554 264+9 169В мире 129 525 493+629 572

Структура ГК "Регион" стала владельцем НПФ "Сафмар"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Структура группы "Регион" ИК "Ленинградское адажио" с 1 апреля стала единственным акционером НПФ "Сафмар", говорится в сообщении фонда. Ранее НПФ принадлежал ПАО "Сафмар финансовые инвестиции", входящему в группу "Сафмар".

Новый акционер уже сменил совет директоров НПФ. Теперь в него входят замгендиректора ИК "Регион" Галина Морозова, председатель совета директоров ИК "Регион" Сергей Менжинский, генеральный директор ИК "Регион" Джаннат Тухтаева, а также генеральный директор НПФ "Эволюция" Елена Тетюнина и финансовый директор НПФ "Будущее" Евгения Вицина.

Ранее в совет входили представители группы "Сафмар": генеральный директор "М.Видео" Билан Ужахов, глава "Сафмар финансовые инвестиции" Авет Миракян, генеральный директор "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко, замгендиректора ПФГ "Сафмар" Светлана Сагайдак и генеральный директор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НПФ, фонд продолжает возглавлять Денис Сивачев.

"Фонд продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, заключенные клиентами с НПФ "Сафмар", продолжают действовать, их условия остаются неизменными", - заверили в пресс-службе.

В феврале 2021 года ИК "Ленинградское адажио" подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке НПФ "Сафмар". В марте ведомство согласовало сделку. Объем пенсионных накоплений и пенсионных резервов под управлением НПФ "Сафмар" составляет 268,4 млрд рублей, число клиентов - 3,9 млн человек. Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.

Договор купли-продажи НПФ "Сафмар" группе "Регион" предполагает диапазон цены сделки 20-24 млрд рублей. НПФ будет интегрирован в пенсионный дивизион ГК "Регион" и будет работать в соответствии с его стандартами. Также в рамках подписанного договора ГК "Регион" приняла на себя обязательства переименовать НПФ "Сафмар".

Группа "Регион" Сергея Сударикова и концерн "Россиум" Романа Авдеева в июне 2019 года сообщили о договоренности оценить активы с целью возможного объединения. В состав концерна "Россиум" входит НПФ "Эволюция" и приобретенный в прошлом году НПФ "УГМК-Перспектива". Пенсионный дивизион "Региона" включает в себя несколько пенсионных фондов: крупный НПФ "Будущее", а также "Телеком-Союз" и "Федерация". В начале марта стало известно о намерении покупки "Регионом" еще одного НПФ - "Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова".

Суммарные активы пенсионных фондов, входящих в периметр компаний "Регион", составляют 850 млрд рублей, общее число клиентов, формирующих в фондах свою накопительную и негосударственную пенсию, превышает 10,8 млн человек на конец 2020 года.

ГК Регион Ленинградское адажио НПФ Сафмар группа Сафмар Денис Си вачев

Новости по теме

Новости

Минцифры выступило против создания новой системы сбора данных о гражданах

Минцифры выступило против создания новой системы сбора данных о гражданах
Пандемия коронавируса

В РФ разработан прибор для дистанционного наблюдения за больными COVID

Мэр Бийска передумал уходить в отставку

В Благовещенске врачи провели операцию в горящем кардиоцентре

В эвакуации людей из горящего кардиоцентра в Приамурье задействованы 9 бригад

Лидер камчатских коммунистов получил 9 лет колонии за взяточничество

Жителя Приморья заподозрили в реабилитации нацизма

ВС РФ оградил наследников граждан-банкротов от деления их жилья

В водохранилищах Крыма оказалось в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

В водохранилищах Крыма оказалось в 1,7 раза меньше воды, чем год назад

Что произошло за день: четверг, 1 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');