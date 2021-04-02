Структура ГК "Регион" стала владельцем НПФ "Сафмар"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Структура группы "Регион" ИК "Ленинградское адажио" с 1 апреля стала единственным акционером НПФ "Сафмар", говорится в сообщении фонда. Ранее НПФ принадлежал ПАО "Сафмар финансовые инвестиции", входящему в группу "Сафмар".

Новый акционер уже сменил совет директоров НПФ. Теперь в него входят замгендиректора ИК "Регион" Галина Морозова, председатель совета директоров ИК "Регион" Сергей Менжинский, генеральный директор ИК "Регион" Джаннат Тухтаева, а также генеральный директор НПФ "Эволюция" Елена Тетюнина и финансовый директор НПФ "Будущее" Евгения Вицина.

Ранее в совет входили представители группы "Сафмар": генеральный директор "М.Видео" Билан Ужахов, глава "Сафмар финансовые инвестиции" Авет Миракян, генеральный директор "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко, замгендиректора ПФГ "Сафмар" Светлана Сагайдак и генеральный директор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НПФ, фонд продолжает возглавлять Денис Сивачев.

"Фонд продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, заключенные клиентами с НПФ "Сафмар", продолжают действовать, их условия остаются неизменными", - заверили в пресс-службе.

В феврале 2021 года ИК "Ленинградское адажио" подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке НПФ "Сафмар". В марте ведомство согласовало сделку. Объем пенсионных накоплений и пенсионных резервов под управлением НПФ "Сафмар" составляет 268,4 млрд рублей, число клиентов - 3,9 млн человек. Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.

Договор купли-продажи НПФ "Сафмар" группе "Регион" предполагает диапазон цены сделки 20-24 млрд рублей. НПФ будет интегрирован в пенсионный дивизион ГК "Регион" и будет работать в соответствии с его стандартами. Также в рамках подписанного договора ГК "Регион" приняла на себя обязательства переименовать НПФ "Сафмар".

Группа "Регион" Сергея Сударикова и концерн "Россиум" Романа Авдеева в июне 2019 года сообщили о договоренности оценить активы с целью возможного объединения. В состав концерна "Россиум" входит НПФ "Эволюция" и приобретенный в прошлом году НПФ "УГМК-Перспектива". Пенсионный дивизион "Региона" включает в себя несколько пенсионных фондов: крупный НПФ "Будущее", а также "Телеком-Союз" и "Федерация". В начале марта стало известно о намерении покупки "Регионом" еще одного НПФ - "Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова".

Суммарные активы пенсионных фондов, входящих в периметр компаний "Регион", составляют 850 млрд рублей, общее число клиентов, формирующих в фондах свою накопительную и негосударственную пенсию, превышает 10,8 млн человек на конец 2020 года.