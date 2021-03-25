НПФ "Сафмар" будет переименован после покупки структурой ГК "Регион"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" и структура ГК "Регион" - ИК "Ленинградское адажио" - 23 марта подписали договор купли-продажи НПФ "Сафмар", говорится в сообщениях компаний.

Сделка будет закрыта после окончательного согласования со стороны регулирующих органов. В дальнейшем НПФ будет интегрирован в пенсионный дивизион ГК "Регион" и будет работать в соответствии с его стандартами.

Также в рамках подписанного договора новый владелец фонда - ИК "Ленинградское адажио" - принял на себя обязательства переименовать НПФ "Сафмар" в согласованные сторонами сроки.

"Фонд продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, заключенные клиентами с НПФ "Сафмар", продолжают действовать, их условия остаются неизменными", - отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, договор купли-продажи НПФ "Сафмар" предполагает диапазон цены сделки 20-24 млрд рублей.

Объем пенсионных накоплений и пенсионных резервов под управлением фонда составляет 268,4 млрд рублей, число клиентов - 3,9 млн человек.

Помимо НПФ "Сафмар", холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" сейчас принадлежит 49% акций страховой компании "ВСК", 100% акций лизинговой компании "Европлан", а также 10% в ПАО "М.Видео". Холдинг также владеет небольшим НПФ "Моспромстрой-Фонд".

Группа "Регион" Сергея Сударикова и концерн "Россиум" Романа Авдеева в июне 2019 года сообщили о договоренности оценить активы с целью возможного объединения. В состав концерна "Россиум" входит НПФ "Эволюция" и приобретенный в прошлом году НПФ "УГМК-Перспектива". Пенсионный дивизион "Региона" включает в себя несколько пенсионных фондов: крупный НПФ "Будущее", а также "Телеком-Союз" и "Федерация". В начале марта стало известно о намерении покупки "Регионом" еще одного НПФ – "Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова".