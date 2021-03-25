Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:57Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 774 967+572 831

НПФ "Сафмар" будет переименован после покупки структурой ГК "Регион"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" и структура ГК "Регион" - ИК "Ленинградское адажио" - 23 марта подписали договор купли-продажи НПФ "Сафмар", говорится в сообщениях компаний.

Сделка будет закрыта после окончательного согласования со стороны регулирующих органов. В дальнейшем НПФ будет интегрирован в пенсионный дивизион ГК "Регион" и будет работать в соответствии с его стандартами.

Также в рамках подписанного договора новый владелец фонда - ИК "Ленинградское адажио" - принял на себя обязательства переименовать НПФ "Сафмар" в согласованные сторонами сроки.

"Фонд продолжит исполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме. Все договоры по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению, заключенные клиентами с НПФ "Сафмар", продолжают действовать, их условия остаются неизменными", - отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, договор купли-продажи НПФ "Сафмар" предполагает диапазон цены сделки 20-24 млрд рублей.

Объем пенсионных накоплений и пенсионных резервов под управлением фонда составляет 268,4 млрд рублей, число клиентов - 3,9 млн человек.

Помимо НПФ "Сафмар", холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" сейчас принадлежит 49% акций страховой компании "ВСК", 100% акций лизинговой компании "Европлан", а также 10% в ПАО "М.Видео". Холдинг также владеет небольшим НПФ "Моспромстрой-Фонд".

Группа "Регион" Сергея Сударикова и концерн "Россиум" Романа Авдеева в июне 2019 года сообщили о договоренности оценить активы с целью возможного объединения. В состав концерна "Россиум" входит НПФ "Эволюция" и приобретенный в прошлом году НПФ "УГМК-Перспектива". Пенсионный дивизион "Региона" включает в себя несколько пенсионных фондов: крупный НПФ "Будущее", а также "Телеком-Союз" и "Федерация". В начале марта стало известно о намерении покупки "Регионом" еще одного НПФ – "Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова".

Сафмар финансовые инвестиции НПФ Сафмар ГК Регион

Новости

Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

СПАРК вновь возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем по компаниям

Ozon запускает проект по предоставлению услуг сторонними исполнителями

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"

Рост цен на сахар и масло на минувшей неделе резко ускорился

Рост цен на сахар и масло на минувшей неделе резко ускорился

"Газпром" в 2020 году получил убыток по РСБУ впервые с 1998 года

Курс биткойна растет на заявлениях главы Tesla

Курс биткойна растет на заявлениях главы Tesla

ФАС предупредила о последствиях покупки "Яндекс.Такси" активов "Везет"

ФАС предупредила о последствиях покупки "Яндекс.Такси" активов "Везет"

Проекты строек на космодроме Восточный удешевят

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');