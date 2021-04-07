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В ДНР заявили о минометном обстреле пригорода Донецка

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Подразделения украинской армии подвергли обстрелу поселок Веселое в пригороде Донецка, выпустив 15 мин калибром 120 мм, заявили в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ДНР заявили о росте напряженности на линии соприкосновения. На этом фоне в среду прошло экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Тем временем представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий сообщил в среду журналистам, что ВСУ разместили бронетранспортер вблизи жилого дома в Станице Луганской.

По его словам, подобные действия Киева нарушают третий пункт дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе - запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Украина ДНР

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