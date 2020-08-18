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В Иркутской области возбудили дело против преступного сообщества лесорубов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Иркутской области возбудили уголовное дело о преступном сообществе, занимавшемся незаконными рубками леса, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

"Организатору и его участникам инкриминируется совершение незаконных рубок лесных насаждений на территории региона в размере 2,8 тыс. кубометров. Причиненный ущерб лесному фонду оценивается в более чем 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе расследования серии уголовных дел о незаконных рубках леса по ст. 260 УК РФ полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 28 подозреваемых, 13 из них подозреваются в совершении 22 преступлений в составе организованного сообщества.

Расследуется уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

По данным следствия, создателем преступного сообщества являлся 52-летний предприниматель и четверо его подельников. Под их руководством члены организованных групп, прикрываясь легальной предпринимательской деятельностью, незаконно заготавливали деловую древесину, осуществляли ее переработку и отправку на экспорт. Использовалась различная техника, собственные базы отгрузки, хранения и переработки сырья.

Незаконная лесозаготовительная деятельность велась в Зиминском районе на протяжении более года. Подозреваемым оказывали покровительство чиновники, в обязанности которых входило выявление правонарушений в этой отрасли.

"Полицейские получили информацию о том, что руководитель одного из территориальных госучреждений заранее оповещал так называемых черных лесорубов о рейдах, скрывал следы рубок, давал указания занижать размер причиненного ущерба и регулярно получал за эти действия денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Его подчиненный в свою очередь руководил одной из групп, принимая участие в незаконной рубке леса.

В ходе обысков на предприятиях и по местам проживания подозреваемых полицией изъято и помещено на штрафстоянку 14 грузовых и легковых автомобилей, в том числе премиум класса. Также изъяты бензопилы, радиостанции, сотовые телефоны, компьютерная техника, различные печати и бланки. Пункт отгрузки древесины, который использовался для складирования и погрузки продукции, после вмешательства полиции был закрыт.

В настоящее время вероятный лидер сообщества и трое его соучастников арестованы.

Иркутская область МВД РФ

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