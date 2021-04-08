ФБК в 2020 году получил 52 млн рублей пожертвований

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом), основанный Алексеем Навальным, в 2020 году получил более 52 млн рублей в виде пожертвований, из них 29 млн были взысканы в пользу компании "Московский школьник", следует из бухгалтерского отчета организации.

"Получено пожертвований на ведение уставной деятельности и содержание организации в сумме 52 493 074,42 рубля, в том числе денежными средствами 52 493 074,42 рубля, имуществом - 0 рублей", - говорится в бухгалтерском отчете ФБК.

Фонд планирует продолжать свою деятельность и у него нет планов или необходимости ликвидации или существенного сокращения работы, следует из документа.

В 2020 году ФБК больше 41,2 млн рублей потратил на проекты и программы, более 2,9 млн рублей - на приобретение основных средств и иного имущества, более 16,3 млн рублей - на содержание самого фонда.

Арбитражный суд Москвы в 2019 году частично удовлетворил иск ООО "Московский школьник" к ФБК. В связи с этим 29 201 487 млн рублейфонда были направлены в компанию "Московский школьник".

В 2019 году Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, юриста ФБК Любови Соболь и фонда примерно по 29 млн рублей (в общей сложности - порядка 88 млн) в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе этого года бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник".

ФБК - некоммерческая организация, созданная Навальным в сентябре 2011 года. Основной деятельностью организации заявлены расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.