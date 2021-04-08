"Вайлдберриз" вдвое сократил годовую чистую прибыль

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер в 2020г в 2020 году сократил чистую прибыль впервые за последние годы на фоне замедления роста выручки. Чистая прибыль ООО "Вайлдберриз" (российская операционная компания Wildberries) по РСБУ по итогам прошлого года сократилась на 52,1%, до 2,114 млрд рублей, следует из отчетности компании.

В 2019 году чистая прибыль "Вайлдберриз" выросла в 2,3 раза, до 4,415 млрд рублей, а в 2018 году - в 4,4 раза, до 1,882 млрд рублей (в предыдущие годы этот показатель также увеличивался).

Выручка "Вайлдберриз" по итогам 2020 года, когда рост рынка e-commerce ускорила пандемия, увеличилась на 45,2%, до 169,77 млрд рублей. Но в 2019 году рост выручки компании был выше - 68,2%.

Между тем, сам Wildberries сообщал об ускорении роста совокупного оборота: в 2020 году этот показатель увеличился на 96% (до 437,2 млрд рублей) после роста на 88% в 2019 году.

Кроме России ритейлер работает на рынках еще нескольких стран.

По данным отчетности ООО "Вайлдберриз", более половины выручки принесла ему реализация товаров (97,15 млрд рублей). Выручка от оптовой торговли составила 6,22 млрд рублей, от экспорта товаров - 9,56 млрд рублей, от реализации услуг комиссионера - 22,59 млрд рублей, от услуг доставки - 16,28 млрд рублей, от других услуг - 17,97 млрд рублей.

Себестоимость продаж в 2020 году выросла на 43,3%, до 103,36 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 48,2%, до 66,41 млрд рублей.

Коммерческие расходы повысились на 61,7%, до 56,48 млрд рублей (в том числе расходы на персонал - почти в два раза, до 24,29 млрд рублей), управленческие расходы - на 31,7%, до 236,9 млн рублей.

Прибыль от продаж "Вайлдберриз" по итогам 2020 года осталась на уровне 2019 года, составив 9,695 млрд рублей.

Задолженность компании перед банками за год выросла почти вдвое, до 32,01 млрд с 17,24 млрд рублей. Среди банков-кредиторов ритейлера - Сбербанк (14,36 млрд руб.), Альфа-банк (6,95 млрд руб.), Росбанк (3,4 млрд руб.), банк "Открытие" (3 млрд руб.), ВТБ (2,5 млрд руб.), "Совкомбанк" (1,2 млрд руб.), ОТП-банк (0,6 млрд руб.). Как следует из отчета, в прошлом году компания привлекала новые кредиты у Альфа-банка, Сбербанка и Росбанка.

В отчетности также сообщается, что в 2020 году компания выплатила 465,5 млн рублей дивидендов своему основному владельцу (99% долей) и гендиректору Татьяне Бакальчук.