Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Оборот Wildberries в I квартале вырос на 79%, до 134,7 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries в I квартале 2021 года увеличил оборот на 79% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 134,7 млрд рублей

В натуральном выражении (единицах товаров) продажи выросли на 122%.

Количество заказов увеличилось на 108%, до 126,5 млн, несмотря на высокую базу прошлого года, говорится в сообщении Wildberries.

Благодаря активному развитию онлайн-ритейлера и открытию новых точек выдачи заказов уровень проникновения интернет-торговли в регионах страны продолжает активно расти, отметил ритейлер. Наиболее высокая динамика роста продаж отмечена на Чукотке (+244%), в Чувашии (+156%), Калининградской области (+138%), Ингушетии (+130%) и Татарстане (+127%).

Самыми высокими темпами оборот вырос в категориях товаров для здоровья (+258%), продуктов питания (+228%), спортивных товаров (+191%), для дома и дачи (+172%) и косметики (+126%).

"Мы продолжаем улучшать онлайн-платформу Wildberries для наших покупателей и продавцов, которые работают с нами. Впервые в истории компании минимальный размер комиссии теперь начинается с 1% в категориях электроники - это позволит продавцам и дальше расширять ассортимент и уменьшать свои затраты. В 2021 году мы продолжаем активное развитие бизнеса: строим логистические центры в России, готовимся к выходу новые страны, развиваем ИТ", - сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко (его слова процитированы в сообщении).

Число продавцов на площадке достигло 162 тыс. За первые три месяца 2021 года более 70 тыс. новых продавцов начали работу с Wildberries - это столько же, как за весь 2020 год. Свыше 80% из них - представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Ассортимент Wildberries увеличился до 10 млн SKU c 3,7 млн SKU годом ранее.

Запуск партнерской программы и сотрудничество с логистическими партнерами позволили значительно нарастить число точек выдачи - в 16 раз за год, с 7 тыс. до 115 тыс. в 13 странах присутствия компании.

Wildberries

Новости

На новую госпрограмму развития Арктики выделят 15 млрд рублей

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

"ДОМ.РФ" выявил утечку данных граждан, обращавшихся за кредитом

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

РКН продлил замедление трафика Twitter до 15 мая

Экономический кризис

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

Академик заявил о систематическом недофинансировании науки в ДФО

Курсы доллара и евро изменились незначительно на утренних торгах

Курсы доллара и евро изменились незначительно на утренних торгах

Более 90% жителей emerging markets намерены чаще покупать еду онлайн и после пандемии

Более 90% жителей emerging markets намерены чаще покупать еду онлайн и после пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');