Оборот Wildberries в I квартале вырос на 79%, до 134,7 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries в I квартале 2021 года увеличил оборот на 79% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года, до 134,7 млрд рублей

В натуральном выражении (единицах товаров) продажи выросли на 122%.

Количество заказов увеличилось на 108%, до 126,5 млн, несмотря на высокую базу прошлого года, говорится в сообщении Wildberries.

Благодаря активному развитию онлайн-ритейлера и открытию новых точек выдачи заказов уровень проникновения интернет-торговли в регионах страны продолжает активно расти, отметил ритейлер. Наиболее высокая динамика роста продаж отмечена на Чукотке (+244%), в Чувашии (+156%), Калининградской области (+138%), Ингушетии (+130%) и Татарстане (+127%).

Самыми высокими темпами оборот вырос в категориях товаров для здоровья (+258%), продуктов питания (+228%), спортивных товаров (+191%), для дома и дачи (+172%) и косметики (+126%).

"Мы продолжаем улучшать онлайн-платформу Wildberries для наших покупателей и продавцов, которые работают с нами. Впервые в истории компании минимальный размер комиссии теперь начинается с 1% в категориях электроники - это позволит продавцам и дальше расширять ассортимент и уменьшать свои затраты. В 2021 году мы продолжаем активное развитие бизнеса: строим логистические центры в России, готовимся к выходу новые страны, развиваем ИТ", - сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко (его слова процитированы в сообщении).

Число продавцов на площадке достигло 162 тыс. За первые три месяца 2021 года более 70 тыс. новых продавцов начали работу с Wildberries - это столько же, как за весь 2020 год. Свыше 80% из них - представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Ассортимент Wildberries увеличился до 10 млн SKU c 3,7 млн SKU годом ранее.

Запуск партнерской программы и сотрудничество с логистическими партнерами позволили значительно нарастить число точек выдачи - в 16 раз за год, с 7 тыс. до 115 тыс. в 13 странах присутствия компании.