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Wildberries отказался от производства собственных торговых марок

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries отказывается от направления по производству собственных торговых марок (СТМ) - они занимают незначительную долю в его обороте. Бизнес был признан непрофильным и выделен в отдельное юрлицо.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Вайлдберриз" создало дочернюю компанию ООО "Василиса". Дата регистрации компании - 22 января, ее специализация - оптовая торговля одеждой и обувью.

"Новое юридическое лицо создано с целью оптимизации непрофильных бизнес-процессов внутри компании. Было реорганизовано подразделение, занимавшееся производством одежды и текстильных изделий для дальнейшей продажи в интернет-магазине, и создано новое юридическое лицо ООО "Василиса", в которое были переданы данные функции", - сказал "Интерфаксу" представитель Wildberries.

"Внутри компании были определены цели и вектор развития, в которые не входит развитие СТМ (за последние три года их доля в обороте снизилась с 1% до 0,2%). Именно по этим причинам производство выведено из деятельности компании", - добавил он.

В других категориях собственных торговых марок у ритейлера нет.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран (Россия, Польша, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). По данным на декабрь, ежедневно на Wildberries оформляется 750 тыс. заказов. Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,6 млн товаров от 30 тыс. российских и зарубежных брендов (это одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и другое). Собственная сеть пунктов выдачи заказов объединяет более 6,3 тыс. точек в шести странах.

Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88%, до 223,5 млрд рублей.

Wildberries

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