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Матвиенко заявила, что РФ может раньше других стран вступить в "постковидное время"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия раньше многих других стран сможет снять большинство ограничений по коронавирусу в случае выработки коллективного иммунитета к инфекции у населения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Есть все основания полагать, что от большинства ограничений мы сможем избавиться раньше многих государств, прежде других вступить в новое постковидное время. Я лично в этом уверена. Произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны - условия для этого в основном уже созданы", - говорится в колонке Матвиенко в "Парламентской газете".

По ее словам, в том, что все в итоге будет именно так, убеждает статистика, показывающая динамику роста числа желающих привиться, характерную не только для столицы, но и для большинства регионов страны. Спикер отметила особое осознанное гражданское поведение россиян, благодаря которому "наша страна уже сейчас входит в десятку по числу сделанных прививок".

"Сейчас уже очевидно, что Апокалипсиса не будет, победа над инфекцией - вопрос времени. Однако, убеждена, это не повод для успокоения. По мнению ученых, специалистов, вирусные угрозы, подобные той, с которой мы имеем дело сейчас, могут стать таким же глобальным вызовом, неотъемлемой частью нашей реальности, какими уже стали загрязнение окружающей среды и изменение климата", - подчеркнула спикер.

Она уверена, что игнорировать такую вероятность мы не имеем права, потому необходимо основательно изучить всё, что связано с возникновением и распространением нынешней коронавирусной инфекции.

Валентина Матвиенко Совет Федерации коронавирус

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