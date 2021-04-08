Попова заявила, что все российские вакцины дают год иммунитета к COVID

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Иммунитет к коронавирусу будет держаться год после вакцинации любым из трех российских препаратов, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в четверг.

"Все производители говорят, что в течение года напряженный иммунитет, защищающий от вируса, будет держаться. Все три производителя российских вакцин об этом говорят совершенно точно", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она отметила, что все коронавирусные ограничения в России будут сняты, когда привьется 60% населения. Попова выразила надежду, что показателя получится достичь к осени, и призвала "прививаться сегодня".

С 18 января в РФ по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас прививают преимущественно вакциной "Спутник V", на прошлой неделе в регионы поступила вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Ожидается введение в гражданский оборот третьей российской вакцины "КовиВак".