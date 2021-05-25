ФСБ предотвратила теракт на 9 мая в Норильске

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавшего теракт на праздничных мероприятиях 9 мая в Норильске.

Злоумышленник - гражданин России - был задержан 22 апреля в Ставропольском крае, сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Он планировал подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей в Норильске 9 мая, отметили в ЦОС.

По данным спецслужбы, в оборудованном задержанным в подвале одного из домов Норильска тайнике обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы, а в используемых средствах связи - инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, "свидетельствующая о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы".

В ЦОС сообщили, что следователями ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и ч. 3 (пособничество в совершении террористического акта) ст. 205.1 Уголовного кодекса России.

В ФСБ не уточнили других подробностей спецоперации и не раскрыли личность задержанного.