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ФСБ предотвратила теракт в Кисловодске и раскрыла ячейку ИГ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В Кисловодске задержаны боевик, планировавший нападение на сотрудников правоохранительных органов, и трое связанных с ним человек, подозреваемых в финансировании запрещённой в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили журналистам в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанным в Кисловодске боевиком оказался ранее судимый гражданин России, 1996 года рождения. Он готовил нападение на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций, сказали в ЦОС.

По месту проживания террориста изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература. В его средствах связи нашли инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным ФСБ, "в этот же день в Кисловодске задержаны три его связи из числа граждан России, причастные к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике".

Кроме того, они сформировали ячейку сторонников ИГИЛ для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края.

Кисловодск ФСБ Исламское государство

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