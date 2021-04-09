РКН заявил, что оборудование для "суверенного рунета" не влияет на работу сетей операторов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Оборудование технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленное в рамках исполнения закона о "суверенном рунете", никоим образом не влияет на работу сетей операторов связи, заявили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре в пятницу.

Газета "Коммерсантъ" сообщила в пятницу, что в сети крупных федеральных и региональных операторов начали происходить системные сбои из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного для исполнения закона о "суверенном рунете". Чтобы восстановить работу, некоторым компаниям приходится отключать ТСПУ, что может грозить им штрафами.

"В материале изложена непроверенная изданием информация, которая не соответствует действительности. Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияния на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За все время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

В частности, "Коммерсантъ" писал, что у крупного регионального оператора "Обит", который входит в десятку крупнейших операторов России в корпоративном сегменте, в марте произошел сбой из-за работы ТСПУ (системы маршрутизации и фильтрации трафика DPI (Deep Packet Inspection)), и для восстановления работы пришлось отключить оборудование.

По данным Роскомнадзора, в апреле ЦМУ ССОП зафиксировал потерю связи с ТСПУ на двух узлах связи оператора "Обит" в Петербурге, после чего сотрудники техподдержки центра мониторинга связались с оператором, и им подтвердили факт аварии на узле связи, "но отказали в предоставлении детализированной технической информации (лог-файлов), необходимых для выявления причин неполадок".

"Оператор "Обит", пытаясь решить возникшие в его сети проблемы со связью, самостоятельно, без предупреждения ЦМУ ССОП, выключил оборудование ТСПУ, что не решило проблему. Спустя три часа ТСПУ были включены, и работа устройств возобновилась в штатном режиме. Анализ лог-файлов ТСПУ не выявил неполадок в работе оборудования перед возникновением аварии", - отметили в Роскомнадзоре.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете", вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.