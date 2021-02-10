Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:57Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

Госдума приняла закон о миллионных штрафах за несоблюдение закона "о суверенном интернете"

Госдума приняла закон о миллионных штрафах за несоблюдение закона "о суверенном интернете"
Фото: Максим Стулов/ Ведомости/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, финальном чтении закон о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи положений закона о суверенном интернете.

Документом (N1061159-7) вводится административная ответственность за нарушения положений закона об обеспечении устойчивости интернета на территории РФ (90-ФЗ). В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что отсутствие санкций в этой сфере "формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей", в частности непредоставления или неполного предоставления в Роскомнадзор данных об имеющихся у операторов номерах и сетевых адресах автономных систем, местах установки средств связи, подключенных к зарубежным линиям коммуникации, о маршрутах сообщений электросвязи и инфраструктуре сети связи.

Так, закон устанавливает ответственность операторов связи за нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости российского интернета - штрафы составят от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, например.

Также штрафы вводятся за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN). Если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или "обеспечения безопасности РФ", штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей, при повторном правонарушении - от 15 до 30 тыс. рублей для граждан, от 100 до 500 тыс. рублей для должностных и от 2 до 6 млн рублей для юридических лиц.

В РоссииУчения по устойчивости рунета отложены до конца пандемииУчения по устойчивости рунета отложены до конца пандемииЧитать подробнее

Кроме того, закон фиксирует санкции для владельцев сайтов, ограничивающих свободное распространение информации в РФ. В случае неисполнения предупреждения о снятии ограничений на свободу распространения информации документ предусматривает штрафы в размере от 50 до 100 тыс. рублей для физических лиц, от 200 до 400 тыс. для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. Повторное неисполнение предписания повлечет более чем двукратный рост взысканий - от 200 до 300 тыс. рублей для физических лиц, от 500 до 700 тыс. рублей для должностных и от 1 до 3 млн рублей для юридических лиц.

В случае подключения владельца точки обмена трафиком к сетям связи, не соблюдающим правила для проведения правоохранителями оперативно-розыскной работы и обеспечения безопасности РФ, законом помимо штрафов для юридических лиц предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Проект закона был внесен в Госдуму председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским.

Закон о суверенном интернете был принят в мае 2019 с целью обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Он обязывает операторов связи предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций.

Помимо обеспечения устойчивости российского сегмента сети интернет надлежащее исполнение закона должно позволить осуществлять централизованный мониторинг и защиту граждан от информации, запрещенной к распространению в РФ, пояснили в Роскомнадзоре. При возникновении угроз функционированию интернета на территории РФ ведомство также сможет осуществлять централизованное управление трафиком.

Госдума

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор проверит подмосковную больницу после гибели трех пациентов

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам

Дума приняла закон о 15 годах тюрьмы за склонение к наркотикам в сети

Песков опроверг сообщение о Послании президента 24 февраля

Песков опроверг сообщение о Послании президента 24 февраля

РФ и Турция начали готовить рамочное соглашение о сотрудничестве по космосу

РФ и Турция начали готовить рамочное соглашение о сотрудничестве по космосу

Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

Дочь совершившей самоубийство журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

ЦИК сдвинул на май сроки эксперимента с онлайн-голосованием

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Забайкалье обратится к Новаку из-за проблем с поставкой и ценой на бензин

Трутнев призвал построить НПЗ для восполнения дефицита бензина в ДФО

Фургала начали проверять на причастность к бюджетным махинациям

Фургала начали проверять на причастность к бюджетным махинациям
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');