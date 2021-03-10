РКН сообщил о штатной работе оборудования для замедления Twitter

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Оборудование для замедления работы Twitter в РФ во всех регионах России функционирует штатно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

"В отношении Twitter, начиная с 10:00 по московскому времени, приняты меры централизованного управления, а именно первичное замедление скорости работы сервиса. Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ведомства на запрос агентства.

Там рассказали, что проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей "Ростелекома" с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter. По информации "Ростелекома", в ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена.

"На сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме", - подчеркнули в РКН.

Там напомнили, что "деградация трафика распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений", а текстовые сообщения доставляются без ограничений, о чем ранее сообщил замглавы РКН Вадим Субботин.

"Задача полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, но она возможна", - отметили в РКН.

Ранее там сообщили, что со среды замедляется скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров в связи с тем, что соцсеть не удаляет, несмотря на многочисленные требования ведомства, суицидальный, наркотический и порнографический контент. В РКН предупредили, что меры, вплоть до введения блокировки сервиса, будут действовать, пока он не выполнит требования регулятора об удалении контента.

Распространение информации сервисом Twitter внесено Роскомнадзором в список угроз, в связи с чем для ее фильтрации используется оборудование, установленное в рамках закона о "суверенном Рунете" - технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), применяемые на сетях операторов.