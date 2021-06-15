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Малые операторы связи смогут не устанавливать техсредства для "суверенного рунета"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник одобрил ко второму чтению поправку в закон "О связи", по которой малые операторы смогут не устанавливать на своих сетях технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) по закону о "суверенном рунете".

Согласно тексту одобренных изменений, ТСПУ должны будут устанавливаться "на средствах связи, обеспечивающих возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью более чем 10 гигабит в секунду".

Как пояснил "Интерфаксу" соавтор поправок, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, узлов с низкой пропускной способностью в настоящий момент гораздо больше, чем узлов с крупной емкостью, в то же время их совокупный трафик не превышает 5% от общего.

"Установка ТСПУ на каждом из них экономически не целесообразна. Это норма коснется в основном малых операторов связи, для таких операторов будет предусмотрен порядок пропуска трафика через ТСПУ, установленных на крупных узлах связи у вышестоящих операторов связи, к которым они подключены", - сказал Хинштейн.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым сайтам (1087071-7) Хинштейном и его заместителями Сергеем Боярским и Максимом Кудрявцевым.

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации", предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый "закон об устойчивом/суверенном рунете"), вступил в силу с 1 ноября 2019 года.

Документ, в частности, предусматривает, что операторы связи обязаны установить на своих сетях технические средства противодействия угрозам.

Согласно закону, в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке.

Участники рынка неоднократно заявляли, что установка ТСПУ может быть непосильна для операторов с финансовой точки зрения.

Госдума Александр Хинштейн

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