Российское посольство в Лондоне выразило соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Посольство России в Лондоне выразило Великобритании соболезнования в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

"От всего сердца выражаем соболезнования в связи с кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа. Герцог Эдинбургский, праправнук российского императора Николая I, вызывал восхищение в России и о нем будут скорбеть многие россияне. Пусть его душа покоится с миром", - говорится в твиттере дипмиссии.

Герцог умер 9 апреля утром в Виндзоре, не дожив два месяца до своего столетия. С Елизаветой II они прожили в браке больше 73 лет, и он дольше всех в истории Британии занимал титул консорта. Соболезнования в связи с его смертью уже выразили многие британские и мировые политики.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что принц Филипп "помогал держаться королевской семье и монархии, которая остается бесспорно жизнеспособным институтом для баланса и счастья жизни нашей страны".

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер отметил, что страна в лице принца потеряла исключительного государственного служащего, который посвятил всю свою жизнь Британии - "от выдающейся карьеры в королевском флоте во время Второй мировой войны до десятилетий службы в качестве герцога Эдинбургского". Он добавил, что большинство британцев, тем не менее, запомнят принца за его невероятную преданность королеве.

Мэр Лондона Садик Хан написал в твиттере: "Сегодня мы оплакиваем потерю исключительного мужчины, который посвятил свою жизнь государственной службе и помощи другим. Его королевское высочество герцог Эдинбургский не только посвятил 70 лет своей жизни королевским обязанностям, он также боролся за Британию и за свободу, которой мы сегодня дорожим, во время Второй мировой войны".

Бывший президент США Джордж Буш-младший выразил соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа.

"Всю свою долгую и замечательную жизнь он посвятил себя достойным делам и другим людям. Он представлял Соединенное Королевство с достоинством", - говорится в его заявлении.

Соболезнования уже высказали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МИД Германии Хайко Маас, лидеры стран Британского Содружества.

Принц Филипп был единственным сыном принца Греческого и Датского Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. Его отец был из царствовавшего в Греции датского дома Глюксбургов. Его бабушка со стороны отца, Ольга Константиновна Романова была внучкой Николая I. Его мать принцесса Алиса была из гессенского рода Баттенбергов, племянница последней российской императрицы Александры Федоровны и троюродная сестра Николая II. Он также был правнуком датского короля Кристиана IX и праправнуком королевы Виктории.