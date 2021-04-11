В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19

В госпитале для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 702 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 7 230 человек, от коронавируса умерли 337 заболевших.

В Москве зарегистрированы 2 090 новых случаев COVID-19 за сутки, 56 пациентов скончались, 1 388 выздоровели.

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Еврейской АО, в Ненецком АО и в Тыве (по одному случаю), ни одного заболевшего - в Чукотском АО.

Еще 694 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 574 - в Московской области, 239 - в Ростовской области, 236 - в Нижегородской области, 198 - в Самарской области, 187 - в Воронежской области, 157 - в Иркутской области, 144 - в Саратовской области, 129 - в Свердловской области, 122 - в Красноярском крае, 119 - в Челябинской области, 109 - в Пермском крае, 107 - в Волгоградской области, 105 - в Краснодарском крае, 103 - в Башкирии, 100 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 641 тыс. 390 случаев коронавирусной инфекции, 102 986 умерших и 4 млн 265 тыс. 509 выписанных.