В правительстве Крыма объяснили загрязнение воды в водопроводе Керчи

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Грязная и мутная вода подавалась в дома жителей Керчи на прошлой неделе из-за технических проблем, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

"Это связано с аварийными ситуациями, они ликвидировались. Бригады осуществляли сброс воды и промывку водопроводных труб, - объяснила Маслова. - Сейчас ситуация с качеством воды должна стабилизироваться".

По ее словам, мутность воды в Керчи "превышала всяческие пределы, цвет говорил о том, что вода больше была похожа на техническую".

В Крыму в 2019 и 2020 годах было маловодье, и оно прогнозируется и в 2021 году. Крымчанам не хватает воды. В ряде городов региона воду подают по графику, люди периодически начинают жаловаться, что получают мутную и грязную воду.

Для решения проблемы снабжения крымчан водой разработана программа общей стоимостью 48 млрд рублей. Она предусматривает бурение скважин и строительство опреснителей морской воды.