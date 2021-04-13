Росгеология получит 70 млн руб. на поиск пресной воды в Азовском море

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Правительство России распорядилось выделить Росгеологии в 2021 году 70 млн рублей субсидии на проведение геологоразведки в Азовском море для поиска пресной воды, которая могла бы использоваться в Крыму. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров от 10 апреля, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Работы будут проведены для "оценки ресурсного потенциала питьевых подземных вод" в Азовском море.

Кабмин ждет доклад федерального агентства по недропользованию об использовании выделенных средств до февраля 2022 года.

Как сообщалось, точные объемы пресной воды под дном Азовского моря, которые могут помочь вододефицитному Крыму, и их удаленность от берега будут известны к июлю текущего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в середине марта в ходе видеомоста с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сколько есть – к июлю будем понимать точный объем воды и удаленность от берега", - сказал он.

"Там (под дном моря - ИФ) огромные запасы, мы в этом уже уверены. Ключевой вопрос – на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине", - добавил Хуснуллин.

"Мы с "Росгеологией" это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть – а мы уже точно видим, что по методу добычи нефти можно воду добывать, и такой опыт мировой есть, у нас есть возможность в наш крымский канал подать эту воду, – тогда у нас большая часть территории региона (полуострова Крым - ИФ) будет обеспечена дополнительным объемом воды", - добавил зампред кабмина.

"Большая сложная работа (предстоит - ИФ), но потенциал у нас там есть", - отметил он.

Указывалось, что Росгеология начинает исследования в середине апреля.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021 году.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.