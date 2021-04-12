Крым повременит с ослаблением графиков подачи воды, несмотря на осадки

Приток воды за минувшую неделю в водохранилища Симферополя и Ялты вырос почти в два раза

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ливни в Крыму постепенно наполняют водохранилища, графики подачи воды в будущем могут быть изменены, но пока это обсуждать рано. Об этом сообщила заместитель председателя совета министров республики Светлана Маслова.

"Осадки, которые проходят в Крыму последние несколько дней, дают позитивные прогнозы по улучшению ситуации – с учетом мероприятий по экономии воды и перехода на артезианскую воду. Есть позитивный настрой, что мы все-таки сохраним достаточный объем воды в водохранилищах, что позволит рассмотреть возможность изменения графика подачи воды, но сегодня об этом говорить, наверное, преждевременно", - заявила крымский вице-премьер на брифинге по ситуации с водой в регионе в понедельник.

По данным Масловой, полезный объем воды в Симферопольском водохранилище составляет сегодня 5%, в Аянском – 75%, в Партизанском – 9% (все три обеспечивают столицу Крыма), в Загорском – 17%, в Счастливенском – 53% (оба питают Ялту), в Изобильненском – 16% (оттуда воду берет Алушта).

Зампред крымского правительства заявила, что приток воды за прошедшую неделю в водохранилища Симферополя и Ялты вырос почти вдвое.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в будни у большинства жителей шесть часов в сутки, в выходные – восемь.

Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получают воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий. Среди них – бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Кабмин добавит на решение водных проблем Крыма еще более 3 млрд рублей.