Кровля горящей "Невской мануфактуры" рухнула на площади 10 тыс. кв. м

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Площадь обрушения кровли в здании бизнес-центра "Невская мануфактура" в Петербурге, где тушат пожар по максимальному уровню сложности, увеличилась в несколько раз.

Произошло обрушение кровли на площади 10 тыс. кв. метров, говорится в сообщении. Ранее сообщалось об обрушениях на площади 1,5 тыс. кв. метров.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" горит в Петербурге на площади 10 тыс. квадратных метров. Пожар продолжается уже несколько часов. При тушении один пожарный погиб, двое госпитализированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится прокурорская проверка.