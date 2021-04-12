Роспотребнадзор посоветовал закрыть окна и не гулять у "Невской мануфактуры"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Уровень загрязнения воздуха в районе пожара на "Невской мануфактуре" проверят в лаборатории петербургского Центра гигиены и эпидемиологии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В связи с пожаром на Октябрьской набережной, 50 специалисты управления вместе с сотрудниками Центра выехали на место, чтобы взять пробы атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки и школы "Праздник" с учетом направления ветра.

Пробы немедленно отправили в лабораторию для исследований на наличие приоритетных загрязняющих веществ.

"Пожар сопровождается интенсивными дымовыми выбросами. В зоне влияния дымовых выбросов находится жилая застройка, образовательные учреждения. Управление настоятельно рекомендует закрыть окна и форточки, не совершать прогулки на открытом воздухе вблизи очага пожара и в зоне возможного влияния дымовых выбросов", - подчеркнули в пресс-службе.

Здание бизнес-центра "Невская мануфактура" горит в Петербурге на площади 10 тыс. квадратных метров. Пожар длится уже несколько часов. При тушении один пожарный погиб, двое госпитализированы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится прокурорская проверка.