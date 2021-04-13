Штаб Навального в Пензе получил иск МВД на 883 тыс. руб. за работу полиции в выходной

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Управление МВД по Пензенской области планирует взыскать с организаторов акции 23 января около 900 тысяч рублей за израсходованный бензин и выплаты полицейским за работу в выходной день, сообщил "Интерфаксу" координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Антон Струнин.

"Областное МВД обратилось в Первомайский районный суд Пензы с требованием возместить почти 900 тыс. рублей. Исковые требования пришли мне и еще одному ответчику, который не относится к штабу, не является даже волонтером, а просто сделал репост", - сказал Струнин.

По его словам, МВД включило в эту сумму затраты на бензин и зарплату полицейским в выходной день.

Согласно исковым документам, копии которых Струнин предоставил "Интерфаксу", полиция потратила на компенсации сотрудникам за работу в выходной день 838 402 рубля, затраты на бензин составили 45 232 рубля. Общий ущерб МВД оценивает в 883 634 рубля. Свои расходы полиция планирует возместить в рамках дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 20.2. КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

"По информации, которая следует из исковых документов, я нанес ущерб МВД, заставив их работать в субботу. Теперь они хотят вернуть потраченные деньги. Но полиция и так получает финансирование из наших налогов, странно воспринимать их работу как дополнительную платную услугу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 16 апреля приглашен на беседу в суд, после чего будет назначено судебное заседание.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального проходили зимой во многих городах страны. 23 января в Пензе прошла очередная акция его сторонников, в ходе которой, в том числе, был задержан координатора штаба Струнин.