Мосгорсуд отменил домашний арест Олега Навального и Любови Соболь

Любовь Соболь Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил домашний арест Олегу Навальному, брату политика Алексея Навального, и Любови Соболь, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом). Меру пресечения им изменили на запрет определенных действий до 23 июня, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Решение суда коснулось также столичных муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Люсю Штейн. Басманный суд 19 марта продлил им всем домашний арест до 23 июня.

Как уточнили "Интерфаксу" адвокаты обвиняемых, по решению суда, им запрещено покидать место проживания с 8 вечера до 6 утра.

Все они проходят по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января в Москве. Дело возбудили в МВД, затем его передали в Следственный комитет. 27 января по этому делу прошли обыски по 15 адресам. По версии следствия МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

В деле десять фигурантов, в том числе координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, муниципальный депутат Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина, лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева и бывший сотрудник ФБК Николай Ляскин. Большинство из них были сначала помещены под домашний арест.

21 марта Соболь нарушила меру пресечения и сходила в церковь. 26 марта следователь по просьбе защиты разрешил ей ходить в церковь, к нотариусу и проводить ребенка в школу и из школы.

23 января в Москве и других городах прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Перед этим СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, опасную для их здоровья. После акций возбуждались дела о хулиганстве, применении насилия к полицейским и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.