Задержана координатор петербургского штаба Навального

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Координатор штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова сообщила в соцсетях, что ее задержали и доставили в полицию.

Она уточнила, что ее задержали в штабе, сославшись на Книгу учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП).

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что активистку доставили в полицию "с целью обеспечения судебного процесса" по делу об административном нарушении.

Других подробностей он не привел.

Официальной информацией "Интерфакс" не располагает.