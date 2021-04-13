Власти Крыма ожидают рост спроса на отдых после закрытия Турции

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Крыму может увеличиться после приостановки поездок в Турцию, но значительного изменения турпотока не ожидается, заявил во вторник "Интерфаксу" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Крым и Краснодарский край принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком, поэтому значительного влияния данные изменения на спрос на отдых в нашем регионе не окажут, возможно лишь дополнительное увеличение спроса", - сказал Волченко.

При этом, по мнению министра, в ограничениях "нет ничего хорошего". "Надеемся, что они побыстрее будут сняты, и туристический бизнес во всем мире будет дышать свободно, и возможности для путешествий будут восстановлены. А наша задача - создать для туристов условия для комфортного и качественного отдыха", - добавил он.

Спикер крымского Госсовета Владимир Константинов призвал подготовиться к возможному росту спроса.

"Закрытие Турции - это шанс для нашего крымского турбизнеса. Нам крайне важно подготовиться к этому потоку отдыхающих, сделать так, чтобы те, кто попадет к нам, в следующий раз целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие", - сказал он на заседании президиума парламента.

Как сообщалось со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за ситуации с коронавирусом.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что Крым может принять в этом году на 10-15% больше туристов, чем в "докоронавирусный" 2019 год. Спрос на майские праздники уже превысил показатели позапрошлого года, многие гостиницы закрыли продажи, заявляли эксперты.