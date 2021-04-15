Власти Крыма спрогнозировали новый рекорд по турпотоку в этом году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Число туристов, которые посетили Крым с начала текущего года, уже на 20% превышает рекордный показатель 2019 года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Мы сейчас идем с приростом по отношению даже к 2019 году больше 20%. Ожидания серьезные от сезона. Я думаю, что мы побьем предыдущий рекорд", - сказал Волченко журналистам на ежегодном всероссийском туристском форуме "Открытый Крым" в четверг.

Предстоящий курортный сезон министр назвал сложным для Крыма из-за большого числа туристов, действующих COVID-ограничений и дефицита воды. Однако он рассчитывает, что гости полуострова не заметят последствий засухи.

"88% средств размещения имеют резервные мощности с минимальным двух-, трехдневным запасом воды. Поэтому даже при ограниченной подаче наши туристы будут обеспечены. 14% средств размещения имеют собственные скважины. Поэтому мы можем говорить, что объекты размещения подготовились", - прокомментировал Волченко возможные проблемы с водой.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что Крым может принять в этом году на 10-15% больше туристов, чем в "доковидный" 2019 год.