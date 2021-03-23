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Власти Крыма ожидают более 8 млн туристов в этом году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Крым может принять в этом году более 8 млн туристов, что на 0,6 млн больше показателя "доковидного" 2019 года, считает председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

"Понимаем, что в этом году мы вполне можем перейти цифру в 8 млн, если ситуация с коронавирусом никак не усугубится, а будет хотя бы в том состоянии, как на сегодняшний день, по всей стране. Уверен, что этот сезон у нас пройдет довольно успешно", - заявил Черняк журналистам во вторник.

В частности, по его словам, в этом году июнь, судя по броням, будет загружен больше обычного. Этому способствует программа кэшбэка и ограничения на зарубежные поездки из-за коронавируса, отметил депутат.

Как сообщалось, за 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов. Это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что Крым может принять в этом году на 10-15% больше туристов, чем в "доковидный" 2019 год.

Алексей Черняк Крым

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