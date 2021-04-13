Координатора петербургского штаба Навального задержали за акцию 31 января

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова сообщила, что ей вменяют организацию массового одновременного пребывания граждан за акции 31 января. Ранее во вторник она сказала, что ее задержали в штабе и доставили в полицию.

На нее составили протокол за организацию несогласованного мероприятия "путем публикации 27 января в группе штаба видео с призывом на акцию", вменяют ст. 20.2 часть 2 КоАП, уточнила она.

По ее словам, в отделе полиции ее оставят как минимум на ночь, до суда.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Фатьянову доставили в полицию "с целью обеспечения судебного процесса" по делу об административном нарушении. Других подробностей он не привел.

Комментария полиции у "Интерфакса" нет.