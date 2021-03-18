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В Петербурге 4 участников акций протеста будут судить за нападения на силовиков

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге завершено расследование нескольких уголовных дел о применении насилия к представителям власти на январских несогласованных акциях протеста, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по городу.

Перед судом предстанут четыре человека. Они обвиняются в том, что 23 и 31 января напали на сотрудников правоохранительных органов во время несогласованных митингов, сообщают в ведомстве.

Как сообщалось, накануне в суд Петербурга поступило первое такое уголовное дело - в отношении местного жителя Андрея Ломова. По версии следствия, днем 23 января на проезжей части Невского проспекта Ломов и неустановленные лица "умышленно и на почве неприязненного отношения" применили не опасное для жизни и здоровья насилие к командиру отделения взвода оперативного батальона ОМОНа и бойцу, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Ломов, по версии следствия, якобы несколько раз толкнул обоих росгвардейцев.

Первое слушание по существу дела пройдет в Куйбышевском районном суде 23 января.

23, 31 января и 2 февраля в ряде городов страны, в том числе в Петербурге, прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального.

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