Сторонники Навального сообщили об изъятии из штаба в Петербурге тысяч листовок

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские завершили осмотр в штабе Навального в Петербурге и изъяли около 10 000 наклеек и листовок, сообщили сотрудники штаба в соцсетях.

Ранее в организации сообщали, что накануне в офис доставили около 10 000 наклеек и листовок в поддержку Алексея Навального, а после осмотра - что полицейские все это забрали.

Днем в среду полиция пришла в штаб Навального в Петербурге в поиске "экстремистских материалов, запрещенной литературы и пиротехнических средств".

Комментарием правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" не располагает.