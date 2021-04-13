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Власти Москвы намерены запустить "народный каршеринг"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве появится "народный" сервис краткосрочной аренды автомобилей, который позволит владельцам сдавать свои машины в аренду другим физическим лицам, заявил руководитель проектов столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Магомед Колгаев.

"Мы планируем запустить проект "народного каршеринга", об этом много говорят, ждите в ближайших анонсах", - сказал Колгаев во вторник на "круглом столе" Мосгордумы по теме "Обеспечение безаварийности в московских сервисах каршеринга".

Представитель ведомства добавил, что также в планах столичных властей интегрировать мобильное приложение "Московский транспорт" с сервисами каршеринга.

По данным Колгаева, в Москве насчитывается шесть компаний, которые предоставляют услуги каршеринга, они предлагают для аренды около 25 тыс. автомобилей. С 2015 года, когда в столице был запущен сервис, с его помощью совершили более 130 млн поездок.

Активных пользователей сервиса в Москве насчитывают около 1 млн, на один автомобиль каршеринга приходится примерно семь поездок.

"Благодаря автомобилям каршеринга, по нашим подсчетам, в город не въезжает в среднем около 140 тыс. автомобилей ежедневно. Люди предпочитают не приобретать личный транспорт, либо отказаться от его использования", - отметил Колгаев.

По его словам, Москва является лидером среди городов мира по объему парка каршеринга и количества активных пользователей сервиса.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало о планах московских властей запустить "народный" каршеринг и позволить владельцам автомобилям сдавать свои машины в аренду другим физическим лицам.

Москва Магомед Колгаев

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